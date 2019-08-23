İdlib’deki ateş Avrupa’yı yakacak

Esed rejimine bağlı güçler, İran güdümündeki terörist grupların karadan, Rusya’nın ise havadan desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak 4 milyon nüfuslu kenti ve etrafını bombalamayı sürdürüyor. Terör örgütlerinin varlığını bahane eden rejim güçlerinin aylardır süren saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

150 BİN KİŞİ SINIRA KAÇTI

Eli kanlı rejim güçleri son olarak, günlerce bombaladıktan sonra stratejik önemdeki Han Şeyhun kentini ele geçirdi. Yaklaşık 2.5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun, rejimin ve Rusya’nın acımasız saldırılarıyla yerle bir edildi. 112 bin sivilin kaçtığı Han Şeyhun, tamamen hayalet şehre döndü. İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar yeni bir göç dalgasını da tetikledi. Türkiye sınırına doğru kaçan Suriyeli sivillerin sayısının bir milyona yaklaştığı öğrenildi.

AVRUPA’DEN SES YOK

Suriye’de Esed rejimi ve Rusya’nın saldırılarında, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018’den bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Her geçen gün saldırıların şiddetinin artması, bölgedeki Suriyeli sayısının 1.5 milyonu aşmasına neden olabilir. Yaşanacak yeni bir göç dalgasından en fazla etkilenecek olan ise bugüne kadar katliamlara sessiz kalan Avrupa olacak. Zulümden kaçan milyonlarca göçmen, AB ülkelerinin yolunu tutacak.

YİNE TÜRKİYE EL UZATTI

Bu arada Türkiye, sınırda bekleyen binlerce çaresiz Suriyeli’ye yardım elini uzattı. Alabildikleri eşyalarla Reyhanlı’nın karşısındaki kamplara gelen Suriyeliler, geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Türkiye’nin, rejimin saldırılarından kaçan on binlerce yeni sığınmacıyı da önceden belirlenen güvenli alanlarda tutacağı öğrenildi. Saldırılara karşı korunacak bu alanlardaki sığınmacıların, AFAD ve Türk Kızılay’ının yanı sıra sivil toplum ve yardım kuruluşları tarafından her türlü ihtiyacı karşılanacak.

Rejim güçleri ve Rusya’nın, 9 Şubat’tan bu yana bombaladığı Han Şeyhun’da yaşayan 112 bin sivilin tamamının harabeye dönen kentten kaçtığı belirtildi.

GÖZLEM NOKTALARINA TAKVİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı. Bölgede, Astana anlaşmaları kapsamında TSK’ya ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

Uçaklar ateş açtı

ESED GÜÇLERİNDEN MEHMETÇİK'E TACİZ

Suriye’de Beşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib’in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Uçakların, gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. Saldırının herhangi bir yaralanmaya ya da hasara yol açmadığı kaydedildi. Sirman bölgesindeki söz konusu gözlem noktası, rejim güçlerinin önceki gün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. Esed güçleri, son 4 ay içinde Türk gözlem noktalarına 10’dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Son olarak 19 Ağustos’ta Morik’te bulunan 9 nolu gözlem noktasına intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.