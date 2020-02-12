12 Şubat 2020 Çarşamba 09:16:52 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:17:45
İdil'de hastanede yangın çıktı!
Şırnak'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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