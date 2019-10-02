Miss Turkey heyecanı sürüyor. Bu akşam Türkiye güzeli tacın sahibi belli oluyor. Miss Turkey'i yakından takip edip favori olarak İdil Doğa Oral'ı seçenler, İdil Doğa Oral hakkında araştırma yapıyor. İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti İdil Doğa Oral'ın boyu kaç? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019 Miss Turkey İdil Doğa Oral hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İDİL DOĞA ORAL KİMDİR?

İdil Doğa Oral, Miss Turkey'de 6 numarada yer alacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Tekstik Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi'nin Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

İDİL DOĞA ORAL BOYU KAÇ?

20 yaşında olan İdil Doğa Oral’ın boyu 1.76.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.