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20 Ağustos 2019 Salı 15:18:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 15:18:52

İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü

İDDEF, hayırseverlerin 52 bin 265 hisse kurban bağışını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 2,3 milyon kişiye ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin 52 bin 265 hisse kurban bağışını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 2,3 milyon kişiye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları ilk elden yoksullara ulaştırdı.

Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı ise İslami usul ve kaidelere göre Afrika, Asya ve Balkanlar'da gerçekleşti.

İDDEF, şehitleri de unutmayarak 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerin ruhuna Kenya'da kurban kesti.

Hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine hassasiyetle teslim eden İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerde İDDEF'e ait medreselere ziyarette bulunarak öğrencilere bayramlık kıyafet hediye etti.

İDDEF görevlileri ayrıca kurban kesimi için gittikleri köylerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattı. 253 bölgedeki temaslarda cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapılırken, kurbanla kurulan kardeşlik köprüsüyle paylaşma ve yakınlaşma duyguları pekiştirildi.

Hayırseverlerin 52 bin 265 hisse kurban bağışını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İDDEF tarafından, kurbanı kesilen bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderildi. Bununla birlikte bağışçılar "www.iddef.org" sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebildi. Ayrıca kurban kesim videoları bağışçılara ulaştırılarak izlemelerine olanak sağlandı.

Bağışçılardan alınan kurban emanetleri, Burkina Faso, Gine, Mali, Gana, Gürcistan, Gambiya, Senegal, Etiyopya, Sırbistan (Sancak Bölgesi), Azerbaycan, Hindistan, Uganda, Kenya, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Sudan, Fildişi Sahili, Tanzanya, Sri Lanka, Nijer, Nijerya, Benin, Somali, Açe, Özbekistan, Nepal, Yemen, Bangladeş, Filipinler, Malezya ve Suriye'de dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, kurumlarına güvenerek emanetini teslim eden bağışçılarının birçoğunun "Kurbanımın videosunu izleyebilecek miyim?" diye sorduğunu belirtti.

Bu soruya, "Videoya dayalı değil güvene dayalı olarak kurbanlarınızı kesiyoruz. Kalbinizde zerre kadar şüphe varsa kurbanınızı bize emanet etmeyin, çünkü kurban şüphe götürmeyen çok önemli bir ibadet, çok kıymetli ve değerli bir emanettir" cevabını verdiklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Kıymetli bağışçılarımız alınan bu cevapla birlikte 52 bin 265 hisse kurbanı İDDEF'e emanet etti. Biz de bağışçılarımıza söz vermemekle birlikte tüm kurbanların kesimlerini video kaydına aldık. Her bir bağışçımızın kurban kesim videosu resmi web sitemize yüklenerek, SMS olarak video linkleri gönderilmeye başlandı ve bağışçılarımız böylece kurban kesimlerini izleyebilme imkanına sahip oldu. Bizim verdiğimiz söz bağışçılarımızın emanetine sahip çıkmak ve kurban ile hediyelerini gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktı. Bu sözümüzü yerine getirmekle birlikte söz vermediğimiz halde kurban kesim videolarını da bağışçılarımıza ulaştırarak izlemelerine olanak sağlıyoruz."

(AA)

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