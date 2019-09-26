İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı! Evlerde yaşam malzemesi bırakmayın

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı. Bakanlık, Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.



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(İHA)