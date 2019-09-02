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02 Eylül 2019 Pazartesi 14:00:45 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:04:00

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı: 9 Eylül'de denetimler artırılacak

İçişleri Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla 81 ile "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı gönderildi

İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken okul servis araçlarının sürücülerine ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.      

Bakanlık, yeni eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla "2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri" konulu talimatı, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve valiliklere gönderdi.      

81 ile yollanan talimatta okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirleri sıralandı.      

Talimata göre, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri" düzenlenecek.      

İl milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde okul idareleriyle irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek.      

Gönüllülere "okul geçidi görevlisi eğitimleri", 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134'üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178'inci maddesi doğrultusunda "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında da tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.      

"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilerin uygulamalı ve teorik dersler alması sağlanacak.      
      
- 9 Eylül'de denetimler artırılacak      

 Trafik yoğunluğu da dikkate alınarak 9 Eylül'de denetimlerle yakalanma riski algısını artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak için bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek üzere 9-13 Eylül'de yoğunlaştırılmış şekilde okul servis araçlarına yönelik özel denetim yapılacak.      

- Okul giriş-çıkışlarında trafik tedbirleri artırılacak      

Okul idareleriyle irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yönelik ekip veya personel görevlendirilecek.      

Servis araçlarındaki rehber personelle okullarda okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler, tespit ettikleri trafik kuralı ihlallerine ilişkin "trafik kural ihlali tespit/ihbar tutanakları" düzenleyecek.      

Trafik birimlerince kontrolü yapılan tutanaklarla "trafik idari para cezası karar tutanağı" düzenlenecek. Karar tutanakları üzerine "Trafik kural ihlaliniz, okul servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir." şeklinde şerh yazılması/kaşesinin vurulması sağlanacak.      

- Yayalara yol vermeyen sürücüler affedilmeyecek      

Kolluk birimlerince yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.      

Okul ve çevresinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri gibi fiziki tedbirler kontrol edilerek eksikli görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.      

Okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu denetlenecek. Bu kapsamda belediyelerce düzenlenen "okul servis aracı özel izin belgesi" ve "okul servis aracı bakım ve onarım takip formu" bulundurulacak.      

 "Okul taşıtı" yazısının ve "Dur" yazılı kırmızı ışıklı lambalar araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak, servis araçlarındaki donanımların kullanılır ve çalışır durumda bulunması sağlanacak.      

Kapılar şoför tarafından otomatik veya elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.      

 Okul servis aracının camları sabit olacak. Camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak.  Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılır durumda olacak.      

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyacak.      

Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis şöförlerinin, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kuralları ve yükümlülüklerine uymamalı konusu üzerinde hassasiyetle durulacak.      

Bu kurallar titizlikle kontrol edilerek, eksikliği/kural ihlali tespit
 edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.      

 - Kurallara uymayan şoför ve rehber öğretmenlerin belgeleri iptal edilecek      
 

Taşıma işlerinde çalışan şoför ve rehber personelin mevzuatta belirtilen şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunularak özel izin belgesinin iptal edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınacak.      

Eğitim-öğretim yılı süresince güvenli trafik ortamının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin başta valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce önemle takip edilmesine gayret gösterilecek.      

(AA)

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