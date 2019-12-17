17 Aralık 2019 Salı 15:17:22 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 15:53:53
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, operasyonlarda öldürülen teröristlerden birinin Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu öğrenildi. Söz konusu sözde eyalet sorumlusu terörist 1 milyon TL ödülle aranıyordu
Son Dakika haberi... Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.
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