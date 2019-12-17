17 Aralık 2019 Salı 11:22:46 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:27:18
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 2 Kosova uyruklu terörist bugün itibariyle sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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