24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35:47 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45:15
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Bitlis'te silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Bitlis'te bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
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