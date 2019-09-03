03 Eylül 2019 Salı 13:59:57 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 14:00:30
İçişleri Bakanlığı'ndan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
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