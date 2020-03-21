21 Mart 2020 Cumartesi 08:51:06 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 08:51:35
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
(AA)
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