İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Kadına Şiddetle Mücadele Genelgesi
Kadına şiddet olaylarının arttığı bu günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle... Bakan Soylu'nun imzası ile 81 ile gönderilen 'Kadına Şiddetle Mücadele Genelgesi'yle alınacak tedbirlerin artırıldığı vurgulandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı. Genelgeye göre, 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.
Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.
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