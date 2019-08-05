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05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21:45 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17:17

Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık 9 Ağustos'tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi karayollarında alınacak tedbirleri içeren 'Bakanlık Talimatı' illere gönderildi.  Bakan Süleyman Soylu imzalı gönderilen talimatta alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.

BAKAN SOYLU SAHADA OLACAK
 
Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde Bayram tatili süresince 36 Polis Başmüfettişi, 10 Jandarma Başmüfettişi, 10 Jandarma Denetleme Grup Başkanı/ Üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak. Bayram öncesi 09-10 Ağustos ve bayram sonrası 14-15 Ağustos tarihlerinde Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 24 ekip güzergah denetimi yapacak. Yine emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 51 personelden oluşan 17 ekip belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek. Ayrıca Trafik ekip ve personelinin güzergâhtaki konumları ve denetimlerini anlık takip eden 'Uygulama Takip Projesi' (UTP) ile merkezden denetimleri yapılacak.  Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.
 
HAVADAN DENETİMLERLE YOLLARDA KUŞ UÇURTULMAYACAK
 
Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa, Muğla ve bu illere komşu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. 78 ilde ise 1377 saat drone ile denetlenecek. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergâhta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 adet maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirildi.
 
BİN 120 YOLCU OTOBÜSÜ HABERSİZ OLARAK DENETLENECEK
 
Bayram tatili süresince otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimlerine devam edilecek. Bu bayram toplam bin 120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Şoförlerin kural ihlali yapmamaları, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelere özel önem verecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmeleri engellenecek.
 
ORTALAMA HIZ DENETİMLERİNE DEVAM EDİLECEK
 
Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak 'Yüz Yüze İletişim' kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak. Radar denetimleri; hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda, mümkün olduğunca yüz yüze temas yolu ile yapılacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda 'Ortalama Hız' denetimi yapılmaya devam edilecek. Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanları, AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. Taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak.
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SÜRÜCÜ VE YOLCULAR BİLİNÇLENDİRİLECEK
 
Yapılan tüm denetimlerde; sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmek için oluşturulan 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluşturulan 'Yaşam Tünelleri' etkin şekilde kullanılacak. Merkezdeki, 'Trafik Kaza Danışma Birimi' tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak. 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında, yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz sürecek. Bayram tatili süresince, trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kapsamında 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyalarına devam edilecek.

(DHA)

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