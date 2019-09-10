10 Eylül 2019 Salı 13:59:53 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 14:01:48
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(DHA)
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