27 Şubat 2020 Perşembe 17:20:22 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:41:21
Türkiye teröre darbe vuruyor
İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.
İHA
Ayrıntılar geliyor...
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