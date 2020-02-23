Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran’daki koronavirüse karşı alınan kritik kararları duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirler ve Van’ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de basın açıklaması yaptı. Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi. Koca, yine aynı şekilde İran'dan gelen uçuşların da durdurulduğunu açıkladı ve "İran sınırı ile ilgili kararlar valiliklerimize bildirildi." Şeklinde konuştu.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükseldi, Türkiye'den sınır kapısı hamlesi geldi. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin İran'a sınır kapısını kapattığını duyurdu.



Sağlık Bakanı Koca Türkiye - İran sınır kapısının kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulu'muzun önerdiği alınması gereken tüm kararların alınmasını söylediler.



Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"32 ülkede toplam koronavirüs vakası sayısı 80 bine yaklaştı. Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık.

Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bizzat İran Sağlık Bakanı'yla görüştüğümüzü söylemiştim.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Bugün itibariyle İran'da vaka sayısı 43 ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran'la üç sınır kapımız bulunuyor ayrıca Iğdır'da Nahcıvan'la Dilucu sınır kapısı bulunuyor.

Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi.

(Koronovirüs) İran ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu.

İran sınırı ile ilgili kararlar valiliklerimize bildirildi.

Türkiye'den İran'a geçiş devam ediyor, geliş durduruldu. İran'daki ölümlerin artışı bizim için alarm anlamında.

Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı."

İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu.



İRAN SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Türkiye'nin doğu komşusu İran'da da tablo giderek vahim bir hale geliyor. Bugün sabah saatlerinde 10 yeni vaka daha bulunduğu duyuruldu, saatler sonra 15 yeni vaka daha listeye eklendi. İranlı yetkililer vaka sayısının 43'e ulaştığını, hayatını kaybedenlerin ise 8 kişi olduğunu açıkladı.