İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

  • Bist 100
    100637
  • Dolar
    5,7750
  • Euro
    6,4253
  • Altın
    278,2070
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği... Salebin kilosu 700 lira Kış aylarının vazgeçilmez içeceği... Salebin kilosu 700 lira
Bugün EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT ile ilgili son haberler 2019 Bugün EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT ile ilgili son haberler 2019
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi böyle kurtardı! Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi böyle kurtardı!
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı
Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler
'Hocalığımı kimse sorgulayamaz' dedi ama...! İşte Beşiktaş kulislerinde konuşulan Avcı iddiası 'Hocalığımı kimse sorgulayamaz' dedi ama...! İşte Beşiktaş kulislerinde konuşulan Avcı iddiası
Max Kruse'nin son durumu bugün netlik kazanacak Max Kruse'nin son durumu bugün netlik kazanacak
YPG'ye en büyük darbeyi onlar vuracak! YPG'ye en büyük darbeyi onlar vuracak!
ÖSYM sınav ücretleri değişiyor mu? ÖSYM sınav ücretleri değişiyor mu?
Milwaukee Bucks'ı galibiyete Giannis ve Ersan taşıdı Milwaukee Bucks'ı galibiyete Giannis ve Ersan taşıdı
Hamle işe yaradı! 5 ilde tarihi rekor kırıldı Hamle işe yaradı! 5 ilde tarihi rekor kırıldı
Beşiktaş, Kartal Yuvası'ndan 5 milyon TL gelir elde etti Beşiktaş, Kartal Yuvası'ndan 5 milyon TL gelir elde etti
HDP'de çatlak: Demirtaş'ın kardeşi ile kavga etti! HDP'de çatlak: Demirtaş'ın kardeşi ile kavga etti!
Biri albay, 6 muvazzaf askere 'mülakat' gözaltısı Biri albay, 6 muvazzaf askere 'mülakat' gözaltısı
Rus polisi Kamışlı'da devriye attı Rus polisi Kamışlı'da devriye attı
İSG başvuruları ne zaman yapılır? İSG ÖSYM başvuru ekranı haberimizde İSG başvuruları ne zaman yapılır? İSG ÖSYM başvuru ekranı haberimizde
Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler
ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon
Faiz kararı sonrası dolarda son durum Faiz kararı sonrası dolarda son durum
ABD'den Türkiye açıklaması: Şaşırtıcı değil ABD'den Türkiye açıklaması: Şaşırtıcı değil
Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cinayet Süsü fragmanı için tıklayın Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cinayet Süsü fragmanı için tıklayın
İranlı zombi kız cezaevinde konuştu: Sosyal medya hayatımı kararttı İranlı zombi kız cezaevinde konuştu: Sosyal medya hayatımı kararttı
Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Türkiye'den dolara karşı yeni hamle! Türkiye'den dolara karşı yeni hamle!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 09:40:39 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 09:41:17

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Adaylar başvurularını "www.icisleri.gov.tr" internet sitesi üzerinden 1-10 Kasım tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet sistemi ile elektronik ortamda yapacak. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı da sıfır olarak değerlendirilecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.icisleribilgiislem.gov.tr" adreslerinden 14 Kasım'da ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav 24 Kasım Pazar günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacak.

Sözlü sınav ise 2-6 Aralık tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ