İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li yabancı bir terörist, Türkiye'den sınır dışı edildi

  • Bist 100
    103588
  • Dolar
    5,7722
  • Euro
    6,3739
  • Altın
    272,2300
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye 15 yılda 4 bin 399 tarihi eserini yurda döndürdü Türkiye 15 yılda 4 bin 399 tarihi eserini yurda döndürdü
Altay Bayındır Gökhan Akkan yerine Milli takımda Altay Bayındır Gökhan Akkan yerine Milli takımda
Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi?
Trabzonspor'a Ekuban'dan müjdeli haber geldi Trabzonspor'a Ekuban'dan müjdeli haber geldi
İstanbul'da suya zam geliyor İstanbul'da suya zam geliyor
Korkutan deprem açıklaması: 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda Korkutan deprem açıklaması: 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
Hollanda'da mahkemeden DEAŞ kararı Hollanda'da mahkemeden DEAŞ kararı
Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında: Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında: Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman?
300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı
Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu! Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu!
AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı tedbir almaya hazırlanıyor AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı tedbir almaya hazırlanıyor
BM Irak Temsilcisi Hennis, Sistani ile 'gösterileri' görüştü BM Irak Temsilcisi Hennis, Sistani ile 'gösterileri' görüştü
Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz seçime gitmiyor Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz seçime gitmiyor
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi
Pakistan'daki cemaatsiz Sih tapınakları Müslümanlarca korunuyor Pakistan'daki cemaatsiz Sih tapınakları Müslümanlarca korunuyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
300 yıllık tarihi hamama define aramak için zarar verdiler 300 yıllık tarihi hamama define aramak için zarar verdiler
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:08:07 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:29:44

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li yabancı bir terörist, Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS), Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi.' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını söyledi.

Sabah itibarıyla bazı YTS'lerin geri gönderme işleminin tamamlandığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım'da sınır dışı edilecek."

"YTS'LERİN KENDİ ÜLKELERİNE İADE SÜRECİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK"

Suriye'de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS'nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS'nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemleri devam etmektedir. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek."

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ