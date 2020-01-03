İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563’ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Çataklı, "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." dedi.
Çataklı, "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu." diye konuştu.
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