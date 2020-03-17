İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."