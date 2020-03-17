17 Mart 2020 Salı 22:56:36 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 23:31:30
İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan "Sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:
"Sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
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