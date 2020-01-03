03 Ocak 2020 Cuma 14:13:40 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:44:15
İçişleri Bakanlığı Nıssan'ın eski CEO'su Ghosn için 2 müfettiş görevlendirdi
İçişleri Bakanlığı, Nıssan'ın eski CEO'su Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılması olayı ile ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Nissan eski üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
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