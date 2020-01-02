İçişleri Bakanlığı, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Eski Nissan CEO'su yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a gitti.
Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmasa da İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan pazar günü saat 23.00'da ayrıldığı öne sürüldü.
NTV'nin aktardığına göre bu iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı gözaltılar olduğu öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Nissan CEO'su Ghosn'un Japonya'daki ev hapsinden kaçısıyla ilgili İstanbul'da gözaltılar var!
- Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Maalesef site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı
- Libya tezkeresine karşı çıkanlara kritik 9 soru!
- MHP lideri Bahçeli TBMM grup toplantılarına 14 Ocak'ta yeniden başlıyor
- Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı!