05 Mart 2020 Perşembe 15:55:37 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:58:02
İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, bugün İsveç uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
(AA)
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