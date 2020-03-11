11 Mart 2020 Çarşamba 20:08:07 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:57:02
İçişleri Bakanlığı: İki terörist ikna yoluyla, bir terörist kaçarak teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğu bildirildi.
Ayrınıtlar geliyor..
- Koronavirüs için hangi maskeler tercih edilmeli? Uzman doktor açıkladı
- Türk ve Rus asker heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı
- Üç bakandan ortak 'Korona virüs' açıklaması: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de maske takmaya gerek yok