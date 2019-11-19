19 Kasım 2019 Salı 22:32:10 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 22:33:14
İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
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