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15 Ağustos 2019 Perşembe 10:16:57 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:38:42

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili sırasında yollarda oluşan trafik kazalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Son dönemlerde alınan önlemlerle ölümle sonuçlanan kaza sayısında geçmiş dönemlere göre azalma olduğu gözlendi.

Bakanlık, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde ölüm kazalar yaşandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişin hayatını kaybetti.

(DHA)

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