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28 Mart 2020 Cumartesi 08:27:09 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:05:45

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan'ın talimat ile 09.00'da toplanacaklar

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından pandemi kurullarının toplanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce İl İdare Kurulları, ardından Pandemi Kurulları toplanacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülke genelinde corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce İl İdare Kurulları toplanacak. İl İdare Kurullarında, corana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek. 

İl İdare Kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. Başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak. Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

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