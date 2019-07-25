25 Temmuz 2019 Perşembe 11:43:18 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:49:05
Şırnak'ta biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride olmak üzere 5 teröristin güvenlik görevlilerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1'i gri kategoride 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta 1'i gri kategoride olmak üzere 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadesi kullanıldı.
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- Şırnak'ta biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
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