Şırnak'ta biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1'i gri kategoride 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta 1'i gri kategoride olmak üzere 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadesi kullanıldı.



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