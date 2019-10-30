30 Ekim 2019 Çarşamba 16:12:19 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:12:53
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " dedi
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