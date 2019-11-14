İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lılar ülkelerine geri gönderildi
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında bugün, 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklunun sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığı, birisi Birleşik Krallık (İngiltere), 7'si Almanya uyruklu 8 IŞİD'linin daha ülkelerine iade edileceğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.
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