16 Ocak 2020 Perşembe 22:15:45 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:07:02
İçişleri Bakanlığı: Danimarka uyruklu bir yabancı terörist, ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Danimarka uyruklu bir yabancı terörist, ülkesine sınır dışı edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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- İçişleri Bakanlığı: Danimarka uyruklu bir yabancı terörist, ülkesine sınır dışı edildi
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