İçişleri Bakanlığı: Biri gri listede olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Fedai Koçer kod adlı Yusuf Demir olduğu ve terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca, Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 1’i gri listede olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AA