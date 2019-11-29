29 Kasım 2019 Cuma 17:08:48 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 17:28:09
İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana son dakika açıklamasına göre, Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." dedi.
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