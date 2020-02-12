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12 Şubat 2020 Çarşamba 16:07:43 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:29:02

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

DHA

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