12 Şubat 2020 Çarşamba 16:07:43 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:29:02
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA
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