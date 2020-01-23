23 Ocak 2020 Perşembe 15:31:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:34:42
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 oldu
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur." açıklamasında bulundu.
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