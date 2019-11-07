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07 Kasım 2019 Perşembe 15:33:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:14:46

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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