İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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