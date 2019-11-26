İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bugün teslim oldular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonların, terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdığı belirtildi. Açıklamada, terör örgütünden kaçışların ve teslim olmaların, son yılların en üst seviyesine çıktığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı 'Şoreş Başkale' kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı 'Dijuvar' kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları, Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak'ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu" denildi.

Açıklamanın devamında, dün de Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden kaçan 2 teröristin, jandarma ikna timlerinin çalışmaları sonucu silah ve telsizleriyle Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olduğu kaydedildi.

(DHA)