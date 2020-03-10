10 Mart 2020 Salı 15:57:51 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:02:36
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.
İHA