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10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27:42 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30:41

İçişleri Bakanlığı: 64 bin trafik ekibimiz ve 116 bin personelimiz sahalarda olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili, "Yaklaşık 64 bin trafik ekibimiz ve 116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak." dedi.

Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile birlikte Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis yol uygulama noktasında alınan trafik tedbirlerini inceledi.      

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan brifing alan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla bayramlaşıp, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi verdi.      

Bakan Yardımcısı İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçiş güzergahında bulunan Eskişehir'in önemli ve stratejik bir konumda olduğunu belirterek, kentteki trafik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.      

Kurban Bayramı için 7 günlük bir trafik tedbiri planı yaptıklarını anlatan İnce, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında her bayram aldığımız tedbirleri en üst seviyede tutarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için trafik kazalarının hiç olmamasını arzusuyla ediyoruz." diye konuştu.      

 - "Otobüslerin denetimini yapan sivil ekiplerimiz olacak"      

Bayram için aldıkları tedbirlere değinen İnce, şöyle devam etti:      

"Bayram tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 64 bin trafik ekibimiz ve 116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak. Kaza kara noktalarını çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve insansız hava aracıyla denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruz. Bu anlamda otobüslerin denetimini yapan sivil ekiplerimiz olacak. Yine emniyet ve jandarmadan oluşturduğumuz trafik müfettişlerimiz var. Bunlar da bayram sürecinde sahada olacaklar. Üst düzey algıyı oluşturarak en az kazanın yaşandığı, ölümlü kazaların olmadığı bir dönem yaşamak istiyoruz. Almış olduğumuz tedbirler de bu anlamda geçen yıla göre güzel sonuçlar veriyor. Bu anlamda Eskişehir de örnek illerden biri."      

İnce, her bayram bir uygulama yaptıklarını anımsatarak, bu bayramda "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.      

"Bu bayramın hediyesi, kemerin sesi." dediklerini anlatan İnce, kemer takarken çektikleri fotoğraf ve görüntüleri kendilerine ileten çocukları ödüllendireceklerini söyledi.      

Trafikte emniyet kemeri takmanın önemine değinen İnce, şunları söyledi:      

 "İnşallah kemerlerimizi hem ön koltukta hem de arkada takarsak, aşırı hız yapmazsak, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazsa biz bu trafik sorununu çözeriz. Hiçbir kazanın olmadığı bayram diliyoruz. Bugün bayram tatilimiz başladı, 24 saatlik rakamlarla istatistikleri takip ediyoruz. Trafik akışına da baktım, güzel gidiyor. Aldığımız rakamlar da sevindirici düzeyde ama net rakamlar için bir değerlendirme yapmamız lazım. Gelişmiş ülkeler kazaları belirli bir seviyeye çekmiş durumda, biz daha iyisini hedefliyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyoruz."     

(AA)

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