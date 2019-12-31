İçişleri Bakanlığı: 2019'da 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 134'ü sözde üst düzey olmak üzere 1668 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör öğütleri ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildi.

Terör örgütleriyle "terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti" şeklindeki 3 temel politika kapsamında mücadele edildi.

PKK/KCK ile mücadelede 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine 1456, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 16 bin 778, aşırı sol örgütlere yönelik 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1668 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında "Terör Arananlar Listesi"nde yer alan örgüt mensuplarından, kırmızı kategoride 13, mavi kategoride 8, yeşil kategoride 2, turuncu kategoride 19, gri kategoride 92 terörist olmak üzere liste kapsamında 134 sözde üst düzey, liste dışında ise 15 terörist, toplamda 149 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/PYD'DEN KAÇIŞLAR HIZLANDI

Terör örgütünde çözülmenin arttığı 2019'da 363 terörist teslim oldu. Bunlardan 271'i ailelerin de devreye girmesiyle ikna edildi.

Yerli ve milli üretim insansız hava aracı (İHA) ile insanlı keşif uçaklarının (İKU) da terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığı 2019'da, 31 bin 255 İHA, 2 bin 972 İKU ile 34 bin 227 saat uçuş gerçekleştirdi. Yıl içerisinde 1118 telsiz kestirmesi alındı.

"KIRAN" OPERASYONLARI TERÖRİSTLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

17 Ağustos'ta "Kıran" operasyonları başlatıldı. Farklı noktalarda yürüten 11 kıran operasyonu kapsamında 4'ü teslim olmak üzere 144 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN FİNANSMAN KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE

2019'da 60 bin 791'i denizlerde olmak üzere, 450 bin düzensiz göçmen yakalandı, bunların 103 bin 93'ü sınır dışı edildi. Ayrıca 8 bin 798 organizatör gözaltın alınırken, 1906'sı tutuklandı.

Yıl içerisinde 110 bini kaçak göçmen, 190 bini Suriyeli olmak üzere 300 bin yabancı, İstanbul'dan ayrıldı. 2019'da ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 373 bin 592 oldu.

Terörün en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda, 64 ton 255 kilo esrar, 23 ton 814 kilo skunk, 18 ton 201 kilo eroin, 1 ton 362 kilo kokain, 1 ton metamfetamin, 10 milyon 960 bin 853 captagon, 7 milyon 87 bin 104 ekstazi, 42 milyon 275 bin kök keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama aplikasyonunu (UYUMA), Android ve İOS cep telefonlardan 170 bin 859 kişi indirdi. Bu uygulama üzerinden 8 bin 10 ihbar yapıldı.