İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam ediliyor.

Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi.

Böylece, sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist sayısı 71'e yükseldi.