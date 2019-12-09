09 Aralık 2019 Pazartesi 09:38:22 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:52:06
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı,"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. "
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam ediliyor.
Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi.
Böylece, sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist sayısı 71'e yükseldi.
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