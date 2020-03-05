  • Bist 100
    112498
  • Dolar
    6,1066
  • Euro
    6,8051
  • Altın
    322,5880
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karlov suikastında flaş gelişme Karlov suikastında flaş gelişme
Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi
Taksim Tarlabaşı’nda öz kızını dövdüğü görüntüler tepki toplamıştı! Dayakçı babadan dikkat çeken sözler Taksim Tarlabaşı’nda öz kızını dövdüğü görüntüler tepki toplamıştı! Dayakçı babadan dikkat çeken sözler
Kocaeli limanlarından 'dünyanın yükü' taşınıyor Kocaeli limanlarından 'dünyanın yükü' taşınıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan gözleri yaşartan paylaşım: Türkiye, Yunanistan sınırındaki Büşra hemşireyi konuşuyor! Sağlık Bakanı Koca'dan gözleri yaşartan paylaşım: Türkiye, Yunanistan sınırındaki Büşra hemşireyi konuşuyor!
Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı
NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor
NBA'de rekorlar gecesi NBA'de rekorlar gecesi
Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bulunan Yunanistan sınırımızda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bulunan Yunanistan sınırımızda
Korona'da bilanço artıyor! Komşudan ürküten bir görüntü geldi Korona'da bilanço artıyor! Komşudan ürküten bir görüntü geldi
Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! İranlı adamı böyle yıktı Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! İranlı adamı böyle yıktı
Aile Bakanlığı devreye girdi, Menice babasına kavuştu Aile Bakanlığı devreye girdi, Menice babasına kavuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi
Başkomutan Erdoğan'ın, Rusya seferi başladı Başkomutan Erdoğan'ın, Rusya seferi başladı
Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi
Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi
1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi 1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi
Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil
Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak
'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı 'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı
'27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı '27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı
Av sezonu kapandı Av sezonu kapandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 10:52:29 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:09:06

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 kişi olduğunu açıkladı.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER