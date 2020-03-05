İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 kişi olduğunu açıkladı.

İHA