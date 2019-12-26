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26 Aralık 2019 Perşembe 23:43:19 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 23:45:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

AA

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