02 Mart 2020 Pazartesi 13:58:08 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:15:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 117.677
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.
AA
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