İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" dedi.
TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.
DHA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
- Depremden etkilenen mahallelere geçmiş olsun' ziyareti
- Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü
- Altınova tek yürek, tek ses: 'şehitler ölmez, vatan bölünmez'
- Muhalefetin yeni dedikodusu: Gizli adayı Mansur Yavaş