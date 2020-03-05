05 Mart 2020 Perşembe 11:10:18 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:27:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan sığınmacı hareketliliğini inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.
Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.
Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.
AA
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