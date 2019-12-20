20 Aralık 2019 Cuma 15:00:26 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 15:02:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi.
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