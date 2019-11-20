Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelede tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadelede tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.” dedi.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinde konuştu..

Soylu özetle şunları kaydetti:

Türkiye, terörle mücadelesinde tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. Başkaları gibi kaynakları sömürmeye değil , Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Tel Abyad, Rasulayn'da hayatı hızla normalleştirmeye çabalamıştır. Türkiye bugün terörle mücadele politikasını ve bölgesinde atacağı adımları telkinlerle değil, kararlarıyla belirlemektedir. Muhataplarına mühlet veren, sadece sahada değil masada da belirleyici olan ve hiçbir masadan eli boş kalkmayan bir ülkedir.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" diye konuştu.

Bakan Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin de ikna yoluyla teslim olduğunu belirtti.

Görevden almalar

Soylu, "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır" şeklinde konuştu.



FETÖ ile mücadele

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.