İçişleri Bakanı Soylu'dan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili çok önemli açıklama: Ülkelerine göndereceğiz

Bakan Soylu “Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz.

- Diğer ülkeler DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut.

- Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben ne yapayım senin teröristini.

- Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

- (Kaçak göçmenler) Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor.

- Milyonlarca Suriyeli insan ve çocuk geldi. Bunların hiçbirinden kimseye bulaşıcı hastalık sirayet etmedi. Çocukların aşıları sağlık kontrolleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan başarılı bir şekilde yürütüldü.

- 60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu şehre gönderildi.

- (DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."

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