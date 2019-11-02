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02 Kasım 2019 Cumartesi 13:09:00 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 13:29:41

İçişleri Bakanı Soylu'dan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili çok önemli açıklama: Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ’lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Bakan Soylu, yakalanan DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

Bakan Soylu “Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: 

- Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz. 

- Diğer ülkeler DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut. 

- Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben ne yapayım senin teröristini. 

- Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

- (Kaçak göçmenler) Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor.

- Milyonlarca Suriyeli insan ve çocuk geldi. Bunların hiçbirinden kimseye bulaşıcı hastalık sirayet etmedi. Çocukların aşıları sağlık kontrolleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan başarılı bir şekilde yürütüldü.

-  60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu şehre gönderildi. 

-  (DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."

Ayrıntılar geliyor...

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