Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem dolayısıyla Elazığ'a geldi.

Bakanlar, kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ Valiliğinde kurulan kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da bakanlar ile kriz merkezine geldi.

"İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: MALATYA'DA 5, ELAZIĞ'DA 10 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.

"ELAZIĞ'DA 30 VATANDAŞI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

"MALATYA'DA TÜM KAMU MİSAFİRHANELERİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI"



İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı." dedi.

"SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLARI PROVOKE EDENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK"



İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

"MALATYA'DA 5 BİN KİŞİNİN KALABİLECEĞİ BİR KONTEYNER KENT VAR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." dedi.

"İNSANİ YARDIMLARIN TAMAMI AFAD'IN KOORDİNASYONU ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



İçişleri Bakanı Soylu, "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.

Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok.

Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiş veya bizim sağlık ekiplerimiz tarafından hastaneye getirilmiştir.

Malatya'da ise 148 vatandaşımız hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3 ağır yaralımız var, Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda.

Olayın duyulduğu 20:55 saatinden itibaren, bir dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arz ettik. Bu dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var ve hep beraber bu millet olarak yaşadık.

KURUM: DEPREMDE 30 BİNA YIKILDI

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Kuru, "Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı hasarı açıkladı.

Murat Kurum'un açıklaması şöyle oldu:

Tüm Türkiyemizin başı sağ olsun. Yarın sabah itibariyle hasar tespit çalışmalarını yapacağız.

Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Özellikle bölgedeki hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak hasarın olmadığının altını çizmek istiyorum. Ağır yaralıların 3'ü Malatya, 2'si Elazığda. Elazığ'da ikisi kalp krizinden 13 kişi öldü. Uçak ve helikopter ambulansımız da hazır halde gerektiğinde hizmet veriyor olacak.

Ben özellikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve milletimize geçmiş olsun diyorum.